Александр Гуськов: "Молодежь, выступающая в сборной России, вряд ли схватит звездную болезнь"

Бывший защитник сборной России Александр Гуськов сомневается, что молодые игроки, выступающие в составе национальной команды на Кубке Карьяла, вряд ли схватят звездную болезнь. По его словам, хоккеисты мотивированы проявить себя перед тренерским штабом и получать вызовы.

- Молодежь, которая сейчас выступает в сборной, вряд ли схватит звездную болезнь, - приводит "Р-Спорт" слова Гуськова. - Они будут играть хотя бы для того, чтобы получить вызов в сборную и на следующий этап Евротура. Не думаю, что кто-то из ребят успокоится, даже те, кто смотрится очень прилично. Стимул для них не завоевание какого-то трофея на этом турнире, а желание показать себя перед тренерским штабом сборной. Это более серьезная мотивация.

Мы видим, что на этом уровне сборная России может успешно играть составом, в котором собраны молодые игроки. Таким образом, мы даем шанс ребятам проявить себя и при этом просмотреть ресурсы сборной, которые сможем использовать в дальнейшем на более серьезных турнирах. Каждый хоккеист понимает, что сейчас довольно много шансов попасть в сборную. Это станет дополнительной мотивацией для ребят, чтобы проявить себя в регулярном чемпионате КХЛ.

Недаром у него (Ничушкина. - Прим. "СЭ") нашивка ассистента на форме. Он справился со своими обязанностями в полной мере в этих двух играх. Забил очень важный гол шведам, а в предыдущей игре ассистировал партнерам. Не гнушался отработкой в обороне. Он один из лидеров в составе сборной России на этом турнире и доказывает это.