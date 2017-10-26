Тимур Дибиров: "Будем надеяться, что победа над Словакией - отправная точка для сборной России"

Левый крайиний сборной России Тимур Дибиров отметил, что команде удалось выполнить план на игру против Словакии (32:22). Этим матчем россияне стартовали в отборе на чемпионат мира-2019. Другие соперники команды по группе А - Финляндия и Люксембург.

- Хочу поблагодарить соперника за матч, Петербург, который оказал прекрасную поддержку, - приводит "Р-Спорт" слова Дибирова. - Верим, что еще вернемся сюда. Больше всего рады тому, что удалось выполнить план на игру. Мы были очень мотивированными на эту игру. Не будем заниматься шапкозакидательством и будем улучшать игру. Будем надеяться, что этот матч – отправная точка для нас. Мы сейчас голодны до побед и хотим реабилитироваться в глазах болельщиков.