21:41 | Гандбол — Чемпионат мира

Тимур Дибиров: "Будем надеяться, что победа над Словакией - отправная точка для сборной России"


Левый крайиний сборной России Тимур Дибиров отметил, что команде удалось выполнить план на игру против Словакии (32:22). Этим матчем россияне стартовали в отборе на чемпионат мира-2019. Другие соперники команды по группе А - Финляндия и Люксембург.

- Хочу поблагодарить соперника за матч, Петербург, который оказал прекрасную поддержку, - приводит "Р-Спорт" слова Дибирова. - Верим, что еще вернемся сюда. Больше всего рады тому, что удалось выполнить план на игру. Мы были очень мотивированными на эту игру. Не будем заниматься шапкозакидательством и будем улучшать игру. Будем надеяться, что этот матч – отправная точка для нас. Мы сейчас голодны до побед и хотим реабилитироваться в глазах болельщиков.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/handball/20171026/1127817135.html

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий