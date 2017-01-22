Российские гандболисты проиграли Словении и завершили выступление на ЧМ

Мужская сборная России уступила в матче 1/8 финала команде Словении со счетом 26:32. Российские гандболисты вели в счете после первого тайма, однако не смогли удержать преимущество и завершили выступление на турнире.
В параллельной встрече Испания одолела Бразилию – 28:27.
Чемпионат мира
Мужчины
Плей-офф
1/8 финала
РОССИЯ – Словения – 26:32 (15:13)
Бразилия – Испания – 27:28 (18:16)
adamantane'
Позор не только в том, что вылетели в 1/8 финала, но и в том, от кого - от словенцев. Не спорю, крепкая сборная, но не более того. Не великая и звёзд с неба пока не хватающая.
01:26
adamantane'
Докатились...
01:23
СпортМэн
Это не Россия,это сброд.Пусть займутся чем нибудь другим.
10:00 22 января
pustot+
Вратарю медаль. Сборную в утиль.
09:05 22 января
Айртон
Читалось.)) Браво, Словения!))
07:54 22 января
Пиндосовский прихвостень
Так во всем судейство виновато оказывается, вот оно что! Эт мне показалось, что российская сборная плохо играла. Ну что ж, перекрестимся. Так то сборная России - зверюги, и на мариборцев достаточно было посмотреть свирепо, те бы сами себе побежали забрасывать, лишь бы все закончилось побыстрее. Но тут пришли две курицы... В итоге, как тут любят говаривать: "для нас вы - чемпионы!". И вздохнули облегченно дутые чемпионы норвеги, да французики. Короче, Исинбаевой на них нету, как в Рио...
07:38 22 января
sp2012
Читаешь коменты и диву даёшься!! Спецы да и только. ПРи плохой игре сборной да и при судействе в одну сторону,были возможны варианты?? В матче равных команд,а команды равны,у нас не хуже,судейство сыграло решающую роль!! И не надо тут ерунду нести. Чего стоит удаление Дибирова на 4 минуты.?? А пенальти 6 к 1-это что объективное судейство.? У нас нашли 6 пенальти,а у соперника одно,не смешите меня. Французские курицы-это не то слово,сказал бы похлеще. Да бог с ними,как говориться останется на их совести. Бабы должны судить бабский гандбол!!! Интересно узнать ощущения матча Белоруссия-Чили.(участников) Уверен,что там тоже было полно дурдома!!
06:25 22 января
Митяй Антибомж
Днари. Такие же безвольные и бесхарактерные как футболёры. Скоро ещё и по корявости догонят. Умиляют убогие на судей пеняющие ))
04:23 22 января
shu111
xxx - французские близняшки
02:51 22 января
Армеец-1
Ни сборная, а г.о.в.н.и.щ.е. (причём я сказал ещё мягко)! Скорости ноль, осмысленных комбинаций ноль, а про выносливость и результаты 2-х таймов я вообще молчу. И нечего пенять на 2-х французских куриц! Вашу с.р.а.н.у.ю оборону раз за разом в одиночку разрывали словенцы. Жаль, что там не было Трефилова на скамейки запасных. Он бы вам рассказал во время тайм-аута, что вы за г.! А то, я смотрю, Фантомас какой-то скромный у вас во время игры. Боится что-ли вас. .... В общем, - вы были самые беспомощные в 1/8 финала. Отдыхайте! У вас это лучше получается.
02:15 22 января
Voltaire
Команда и по комплекции, и по выучке не способна играть в современный - более умный и явно более атлетичный (как у французов) - гандбол. А так - ну да, сделали, что могли; далее же все надежды сугубо на смену поколений.
01:39 22 января
Новоуепинни
А так-то Торгованов - тот еще тренер, конечно ))
01:05 22 января
spawn0
Дима,давай до свидания....
01:05 22 января
CanagliaVova
А если бы судьи были мужиками, то мы бы словенцев 60:12 вынесли!!!
01:03 22 января
Новоуепинни
А помнится на днях кто-то из хэндболлистов жаловался, дескать хотели Норвегию обыграть )) Я помню долго ржал ))
01:02 22 января
Новоуепинни
Че - и тут Марибор устроили чтоле? )) Скоро в хоккей мариборцы обыгрывать будут !
01:00 22 января
spetrov
saiga, а какой может быть интерес, если спорта как бы и нет. Скукожился. Как ты же справедливо пишешь.
01:00 22 января
maverick007
Отвратительное судейство... При том, что у наших был не лучший матч.
00:56 22 января
saiga
Привезти сборную тех, кто давно едет с ярмарки и разглагольствовать о медальных задачах - это даже не популизм, а дилетантство. Начиная от моториста, до президенты Федерации и Торгованова. Развитие, а точнее спасение гандбола необходимо начинать не с создания ветеранской команды, а с низов - с детей и массового гандбола на всех уровнях. В советское время соревнования по ручному мячу были среди всех коллективов физкультуры, а сейчас даже первенства области не везде проводятся. Интерес к этому виду спорта на мизерном уровне, а о массовости и говорить не хочется. И победа женской сборной ничего не изменила, как не было российского гандбола на Матч ТВ, так и нет.
00:48 22 января
Brother Beyond
Наша сборная очень медленная. Почти все розыгрыши ну очень долгие. А Словения очень много забила в быстрых контратаках.
00:47 22 января
савич
Безобразное судейство двух французких куриц привело к плачевному результату.См.статистику
00:47 22 января
fireman32
Но как Бразилия едва не обыграла Испанию??
00:43 22 января
Veron80
Это был цирк во втором тайме! Пропустить 17 мячей за 22 минуты! Это надо уметь!!!
00:43 22 января
fedor pavlovitsh
Словенцы играли как против "стоячих". Пора что-то делать. Весь мир играет уже в другой, гораздо более скоростной, командный и комбинационный гандбол. Наши играли по скорости в игру примерно 80-х годов. Почему???!!!
00:36 22 января
кубань чемпион
Не только Братья Уильямс, чудят. Сестренок сегодня вот французких увидели. Страшно представить, как их сегодня Словенцы будут в гостинице благодарить))) Недаром кучерявый им весь первый тайм в ушки дышал)))
00:35 22 января
spetrov
Ничего себе слили вторую половину - 11:19.
00:35 22 января
tryam
Ну по делу. Первый тайм - тащил вратарь, и дураки влетали у нас, во втором наша дырявая защита всех пропустила, а в нападении не бросали, тупо утыкались в защиту, пробежки, игра в игрока, такой бред на таком уровне, тренер явно слабый. Словаки на голову сильней, что и доказали в своей группе.
00:35 22 января
blue-white!
Докатилися наш гандбол до того, что 1/8 предел... Спасибо Мутко!
00:33 22 января
Электросталец
вот и врезались, никакого реванша, все одно!
00:32 22 января
alex505
позорище
00:31 22 января