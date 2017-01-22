Российские гандболисты проиграли Словении и завершили выступление на ЧМ

Мужская сборная России уступила в матче 1/8 финала команде Словении со счетом 26:32. Российские гандболисты вели в счете после первого тайма, однако не смогли удержать преимущество и завершили выступление на турнире.

В параллельной встрече Испания одолела Бразилию – 28:27.

Чемпионат мира

Мужчины

Плей-офф

1/8 финала

РОССИЯ – Словения – 26:32 (15:13)

Бразилия – Испания – 27:28 (18:16)