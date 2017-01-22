00:21 22 января | ГАНДБОЛ — Чемпионат мира

Российские гандболисты проиграли Словении и завершили выступление на ЧМ

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Мужская сборная России уступила в матче 1/8 финала команде Словении со счетом 26:32. Российские гандболисты вели в счете после первого тайма, однако не смогли удержать преимущество и завершили выступление на турнире.

В параллельной встрече Испания одолела Бразилию – 28:27.

Чемпионат мира

Мужчины

Плей-офф

1/8 финала

РОССИЯ – Словения – 26:32 (15:13)

Бразилия – Испания – 27:28 (18:16)

Дополнительная информация

http://handball.sport-express.ru/men/world/2017/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (30)
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adamantane'

Позор не только в том, что вылетели в 1/8 финала, но и в том, от кого - от словенцев. Не спорю, крепкая сборная, но не более того. Не великая и звёзд с неба пока не хватающая.

01:26

adamantane'

Докатились...

01:23

СпортМэн

Это не Россия,это сброд.Пусть займутся чем нибудь другим.

10:00 22 января

pustot+

Вратарю медаль. Сборную в утиль.

09:05 22 января

Айртон

Читалось.)) Браво, Словения!))

07:54 22 января

Пиндосовский прихвостень

Так во всем судейство виновато оказывается, вот оно что! Эт мне показалось, что российская сборная плохо играла. Ну что ж, перекрестимся. Так то сборная России - зверюги, и на мариборцев достаточно было посмотреть свирепо, те бы сами себе побежали забрасывать, лишь бы все закончилось побыстрее. Но тут пришли две курицы... В итоге, как тут любят говаривать: "для нас вы - чемпионы!". И вздохнули облегченно дутые чемпионы норвеги, да французики. Короче, Исинбаевой на них нету, как в Рио...

07:38 22 января

sp2012

Читаешь коменты и диву даёшься!! Спецы да и только. ПРи плохой игре сборной да и при судействе в одну сторону,были возможны варианты?? В матче равных команд,а команды равны,у нас не хуже,судейство сыграло решающую роль!! И не надо тут ерунду нести. Чего стоит удаление Дибирова на 4 минуты.?? А пенальти 6 к 1-это что объективное судейство.? У нас нашли 6 пенальти,а у соперника одно,не смешите меня. Французские курицы-это не то слово,сказал бы похлеще. Да бог с ними,как говориться останется на их совести. Бабы должны судить бабский гандбол!!! Интересно узнать ощущения матча Белоруссия-Чили.(участников) Уверен,что там тоже было полно дурдома!!

06:25 22 января

Митяй Антибомж

Днари. Такие же безвольные и бесхарактерные как футболёры. Скоро ещё и по корявости догонят. Умиляют убогие на судей пеняющие ))

04:23 22 января

shu111

xxx - французские близняшки

02:51 22 января

Армеец-1

Ни сборная, а г.о.в.н.и.щ.е. (причём я сказал ещё мягко)! Скорости ноль, осмысленных комбинаций ноль, а про выносливость и результаты 2-х таймов я вообще молчу. И нечего пенять на 2-х французских куриц! Вашу с.р.а.н.у.ю оборону раз за разом в одиночку разрывали словенцы. Жаль, что там не было Трефилова на скамейки запасных. Он бы вам рассказал во время тайм-аута, что вы за г.! А то, я смотрю, Фантомас какой-то скромный у вас во время игры. Боится что-ли вас. .... В общем, - вы были самые беспомощные в 1/8 финала. Отдыхайте! У вас это лучше получается.

02:15 22 января

Voltaire

Команда и по комплекции, и по выучке не способна играть в современный - более умный и явно более атлетичный (как у французов) - гандбол. А так - ну да, сделали, что могли; далее же все надежды сугубо на смену поколений.

01:39 22 января

Новоуепинни

А так-то Торгованов - тот еще тренер, конечно ))

01:05 22 января

spawn0

Дима,давай до свидания....

01:05 22 января

CanagliaVova

А если бы судьи были мужиками, то мы бы словенцев 60:12 вынесли!!!

01:03 22 января

Новоуепинни

А помнится на днях кто-то из хэндболлистов жаловался, дескать хотели Норвегию обыграть )) Я помню долго ржал ))

01:02 22 января

Новоуепинни

Че - и тут Марибор устроили чтоле? )) Скоро в хоккей мариборцы обыгрывать будут !

01:00 22 января

spetrov

saiga, а какой может быть интерес, если спорта как бы и нет. Скукожился. Как ты же справедливо пишешь.

01:00 22 января

maverick007

Отвратительное судейство... При том, что у наших был не лучший матч.

00:56 22 января

saiga

Привезти сборную тех, кто давно едет с ярмарки и разглагольствовать о медальных задачах - это даже не популизм, а дилетантство. Начиная от моториста, до президенты Федерации и Торгованова. Развитие, а точнее спасение гандбола необходимо начинать не с создания ветеранской команды, а с низов - с детей и массового гандбола на всех уровнях. В советское время соревнования по ручному мячу были среди всех коллективов физкультуры, а сейчас даже первенства области не везде проводятся. Интерес к этому виду спорта на мизерном уровне, а о массовости и говорить не хочется. И победа женской сборной ничего не изменила, как не было российского гандбола на Матч ТВ, так и нет.

00:48 22 января

Brother Beyond

Наша сборная очень медленная. Почти все розыгрыши ну очень долгие. А Словения очень много забила в быстрых контратаках.

00:47 22 января

савич

Безобразное судейство двух французких куриц привело к плачевному результату.См.статистику

00:47 22 января

fireman32

Но как Бразилия едва не обыграла Испанию??

00:43 22 января

Veron80

Это был цирк во втором тайме! Пропустить 17 мячей за 22 минуты! Это надо уметь!!!

00:43 22 января

fedor pavlovitsh

Словенцы играли как против "стоячих". Пора что-то делать. Весь мир играет уже в другой, гораздо более скоростной, командный и комбинационный гандбол. Наши играли по скорости в игру примерно 80-х годов. Почему???!!!

00:36 22 января

кубань чемпион

Не только Братья Уильямс, чудят. Сестренок сегодня вот французких увидели. Страшно представить, как их сегодня Словенцы будут в гостинице благодарить))) Недаром кучерявый им весь первый тайм в ушки дышал)))

00:35 22 января

spetrov

Ничего себе слили вторую половину - 11:19.

00:35 22 января

tryam

Ну по делу. Первый тайм - тащил вратарь, и дураки влетали у нас, во втором наша дырявая защита всех пропустила, а в нападении не бросали, тупо утыкались в защиту, пробежки, игра в игрока, такой бред на таком уровне, тренер явно слабый. Словаки на голову сильней, что и доказали в своей группе.

00:35 22 января

blue-white!

Докатилися наш гандбол до того, что 1/8 предел... Спасибо Мутко!

00:33 22 января

Электросталец

вот и врезались, никакого реванша, все одно!

00:32 22 января

alex505

позорище

00:31 22 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ