19:54 | ГАНДБОЛ — Чемпионат мира

Российские гандболисты пока не сдавали допинг-тесты на чемпионате мира

0
0
0

Гандболисты сборной России еще не сдавали допинг-тесты на чемпионате мира во Франции. Сегодня россияне в своем третьем матче на турнире сыграют со сборной Польши.

 - В нашей команде пока никто не сдавал допинг-пробы, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы сборной России. - Возможно, эта практика появится после группового этапа.

В двух сыгранных матчах группового турнира чемпионата мира команда Дмитрия Торгованова одержала победу над сборной Японии и потерпела поражение от норвежцев. Встреча между сборными России и Польши начнется в 22:45 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3945347

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ