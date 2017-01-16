Российские гандболисты пока не сдавали допинг-тесты на чемпионате мира

Гандболисты сборной России еще не сдавали допинг-тесты на чемпионате мира во Франции. Сегодня россияне в своем третьем матче на турнире сыграют со сборной Польши.

- В нашей команде пока никто не сдавал допинг-пробы, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы сборной России. - Возможно, эта практика появится после группового этапа.

В двух сыгранных матчах группового турнира чемпионата мира команда Дмитрия Торгованова одержала победу над сборной Японии и потерпела поражение от норвежцев. Встреча между сборными России и Польши начнется в 22:45 по московскому времени.