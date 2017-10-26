Россия победила Словакию в отборе ЧМ-2019

Мужская сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2019 года победила команду Словакии со счетом 32:22. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Для Эдуарда Кокшарова это был первый матч в качестве главного тренера сборной России. В следующей встрече Россия 28 октября сыграет на выезде с Финляндией.
Чемпионат мира
Группа 1
1-й тур
РОССИЯ – Словакия – 32:22 (20:11)
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эдпитер
отдельный разговор об арене и зрителях. Где еще в России на гандбол соберется полный зал (и немаленький). Сибур-Арена вмещает 7120 зрителей, аншлага полного не было, но трибуны были заполнены, да и зрители неплохо реагировали на игру. Думаю, больше 5 тысяч точно было, может что-то около 6 тысяч,это побольше, чем в некоторых городах на футбол ходит. Все-таки в Питере любят спорт, что ни говори. Теперь нужно поднимать клубный гандбол, он у нас скорее мертв, чем жив. Серебряный призер чемпионата Университет-Нева играет матчи чемпионата в тренировочном зале ДЮСШ, это ж позор!!! В Питере на футбол ходит по 50 тысяч, на хоккей по 12 тысяч всегда, на баскетбол минимум 5 тысяч в Юбилейном! И на гандбол бы ходили, был бы зал нормальный.
21:41
Vlаdimir
Здорово играли. Вроде и игроки те же, но игра совсем другая. С победой!
21:24
rusfed 2.0
Оттолкнулись от дна, хочется надеяться. С почином!
21:03