Россия победила Словакию в отборе ЧМ-2019

Мужская сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2019 года победила команду Словакии со счетом 32:22. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Для Эдуарда Кокшарова это был первый матч в качестве главного тренера сборной России. В следующей встрече Россия 28 октября сыграет на выезде с Финляндией.

Чемпионат мира

Группа 1

1-й тур

РОССИЯ – Словакия – 32:22 (20:11)