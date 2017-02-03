17:16 3 февраля | ГАНДБОЛ — Чемпионат мира

ФГР попросит ИХФ дать оценку судейству в матче ЧМ между Россией и Словенией

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Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сообщил, что организация подготовит и отправит письмо с видеозаписью части матча 1/8 финала мужского чемпионата мира между командами России и Словении в Международную федерацию гандбола (ИХФ) с просьбой дать оценку судейским решениям. Впервые встречу мужских команд на мировом первенстве обслуживали арбитры-женщины.

- Нужно отправить письмо с видеозаписью части матча, а именно с 37-й по 47-ю минуту в международную федерацию, чтобы они дали оценку спорным судейским эпизодам, - цитирует ТАСС Шишкарева. - Необходимо поработать над формулировкой текста.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3995518

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