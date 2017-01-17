Дмитрий Торгованов: "Здорово играли Вадик Богданов и защита"

Главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов после победы над Польшей в матче группового турнира чемпионата мира похвалил вратаря команды, а также действия в защите. По словам наставника, не обошлось без везения, передает из Нанта спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Поляки были в сложном положении, – напомнил Торгованов. – Сегодня им обязательно нужно было выигрывать. Примерно такая же ситуация была у нас. Поэтому начали немного нервно – не забивали мячи после хорошо разыгранных комбинаций. Но помогло, что здорово играли Вадик Богданов и защита. На таких турнирах это дорогого стоит.

– Долго думали, кого ставить в ворота?

– А чего мучиться, когда Вадик играет в польской лиге? Вот если бы у него не пошло – другое дело.

– Показалось, что поляки вас вообще не удивили.

– Не хочу хвастаться, но и Норвегия нас ничем не удивила. Просто тогда не получилось, а сегодня повезло больше.

– Повезло?

– Будем честны – это тоже было. Например, когда Паша Атьман перехватил матч в концовке – и мы довели атаку до гола.