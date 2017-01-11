11:30 | ГАНДБОЛ — Чемпионат мира

Дмитрий Торгованов: "Сборной России досталась одна из самых сложных групп на ЧМ"

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Главный тренер мужской сборной России Дмитрий Торгованов считает, что российской команде досталась самая сложная группа на чемпионате мира. Россияне сыграют в одной группе с командами Японии, Норвегии, Бразилии, Польши и Франции. Турнир пройдет с 11 по 29 января во Франции.

- Как и большинство экспертов, мы считаем, что нам досталась одна из самых сложных групп, в которой каждая команда сильная, – цитирует пресс-служба Федерации гандбола России Торгованова. – Сборная Японии – это "темная лошадка", которая может преподнести сюрприз. Норвежцы были в четверке сильнейших на чемпионате Европы, в команде Бразилии собраны игроки, которые выступают в лучших европейских клубах, а сборные Польши и Франции в представлении не нуждаются.

– Сборная России начинает чемпионат матчем с командой Японии. Ваше мнение о сопернике?

– Мы уже готовимся к матчу с японцами, изучаем видео. По приезде во Францию мы проведем тренировку. Будем идти от матча к матчу

– Это будет стратегия нашей команды на чемпионате мира?

– Вы правильно понимаете, мы не будем думать условно о сборной Бразилии, когда нам предстоит матч, например, с Японией.

Дополнительная информация

http://www.rushandball.ru/news/dmitriy-torgovanov-na-chempionate-mira-sbornoy-rossii-hochetsya-borotsya-za-vysokie-mesta

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