Дмитрий Торгованов: "Поражение от Норвегии? Может, мы прикармливаем соперников"

Главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов после поражения от Норвегии (24:28) подчеркнул, что в скорости команда не уступала сопернику. Также Торгованов отметил, что команда не реализовала очень много стопроцентных моментов, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

- Было ощущение, что мы заметно уступаем норвежцам в скорости.

- Нет-нет. В этом мы им нисколько не проигрывали. Другое дело, что защита 6-0 у нас не пошла. Когда перестроились на 5-1 - стало гораздо лучше. Причина в том, что мы в одном только первом тайме не забили порядка восьми обязательных мячей. Реализуй из них хотя бы пять, была бы совсем другая история.

- Следующая игра в поляками – матч жизни?

- Почему? У нас еще матчи с Францией, Бразилией. Мы проиграли одну игру, а вы уже в нас не верите? Может, мы прикармливаем соперников.

- Их тренер сетовал, что в команде сплошь игроки из средних польских клубов.

- Кто у них тренер?

- Талант Дуйшебаев.

- Еще вопросы есть? Знаем мы его фокусы. А команда у него – очень даже нормальная.