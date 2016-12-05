Женская сборная России начала чемпионат Европы с победы над Хорватией

Женская сборная России начала с победы чемпионат Европы 2016 года. Команда в своем первом матче в групповом турнире победила Хорватию со счетом 32:26.
В следующих встречах подопечные Евгения Трефилова сыграют с Румынией (7 декабря) и Норвегией (9 декабря).
Напомним, что Россия завоевала золото Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Хельсингборг (Швеция)
Чемпионат Европы
Женщины
Первый групповой турнир
Группа D
Россия - Хорватия - 32:26 (16:13)
Россия: Калинина, Бобровникова (6), Судакова (2), Вяхирева (5), Сень (3), Дмитриева (2), В. Жилинскайте (6), Постнова (1), Самохина (0), Макеева (0), Уткина, Сабирова (2), Кожокарь (2), Малашенко (0), Горшенина (0), Скоробогатченко (3).
dim777.
Умнички !!!!!!!!
22:39 5 декабря
Lars Berger
С победой, девчонки! С победой, Евгений Васильевич!
22:32 5 декабря
Jaroslav-13 - McLaren - the best
С победой,девочки!Играйте,мы примем любой результат)И ещё раз - спасибо за Рио!
22:19 5 декабря