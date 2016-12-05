22:00 5 декабря | ГАНДБОЛ — Чемпионат Европы

Женская сборная России начала чемпионат Европы с победы над Хорватией

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Женская сборная России начала с победы чемпионат Европы 2016 года. Команда в своем первом матче в групповом турнире победила Хорватию со счетом 32:26.

В следующих встречах подопечные Евгения Трефилова сыграют с Румынией (7 декабря) и Норвегией (9 декабря).

Напомним, что Россия завоевала золото Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Хельсингборг (Швеция)

Чемпионат Европы

Женщины

Первый групповой турнир

Группа D

Россия - Хорватия - 32:26 (16:13)

Россия: Калинина, Бобровникова (6), Судакова (2), Вяхирева (5), Сень (3), Дмитриева (2), В. Жилинскайте (6), Постнова (1), Самохина (0), Макеева (0), Уткина, Сабирова (2), Кожокарь (2), Малашенко (0), Горшенина (0), Скоробогатченко (3).

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КОММЕНТАРИИ (3)
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dim777.

Умнички !!!!!!!!

22:39 5 декабря

Lars Berger

С победой, девчонки! С победой, Евгений Васильевич!

22:32 5 декабря

Jaroslav-13 - McLaren - the best

С победой,девочки!Играйте,мы примем любой результат)И ещё раз - спасибо за Рио!

22:19 5 декабря

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