Женская сборная России начала чемпионат Европы с победы над Хорватией

Женская сборная России начала с победы чемпионат Европы 2016 года. Команда в своем первом матче в групповом турнире победила Хорватию со счетом 32:26.

В следующих встречах подопечные Евгения Трефилова сыграют с Румынией (7 декабря) и Норвегией (9 декабря).

Напомним, что Россия завоевала золото Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Хельсингборг (Швеция)

Чемпионат Европы

Женщины

Первый групповой турнир

Группа D

Россия - Хорватия - 32:26 (16:13)

Россия: Калинина, Бобровникова (6), Судакова (2), Вяхирева (5), Сень (3), Дмитриева (2), В. Жилинскайте (6), Постнова (1), Самохина (0), Макеева (0), Уткина, Сабирова (2), Кожокарь (2), Малашенко (0), Горшенина (0), Скоробогатченко (3).