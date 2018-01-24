Срок дисквалификации гандболисток российской молодежки сокращен на 3 месяца

Срок дисквалификации трех гандболисток молодежной сборной России сокрашен с 20 до 17 месяцев, сообщает официальный сайт ФГР. Таким образом, они смогут вернуться в спорт в январе 2019 года.

Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина, участвовавшие в чемпионате Европы-2017 для игроков до 19 лет, сдали положительные допинг-пробы на мельдоний и были отстранены на 20 месяцев с августа 2017 года. Также они были лишены серебра чемпионата Европы, которое завоевала российская команда.

Суд в своём решении отметил, что срок дисквалификации был сокращён относительно стандартного в связи с рядом факторов, которые были выявлены в процессе рассмотрения дела.

Ранее директор по развитию Федерации гандбола России Евгений Селеменев пояснил "СЭ", что решение по наказанию гандболисток молодежной сборной России за нарушение антидопинговых правил касается только персональной ответственности трех игроков, а сама команда серебро турнира сохранила.