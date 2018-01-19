ФГР: молодежная сборная России сохранила серебро чемпионата Европы-2017, наказание касается только гандболисток

Директор по развитию Федерации гандбола России Евгений Селеменев пояснил "СЭ", что решение Европейской гандбольной федерации (EHF) по наказанию гандболисток молодежной сборной России (U19) за нарушение антидопинговых правил касается только персональной ответственности трех игроков – они дисквалифицированы и их результаты аннулированы. При этом сборная России сохраняет серебро молодежного чемпионата Европы.

Сегодня пресс-служба EHF опубликовала сообщение о том, что россиянки были лишены серебряных медалей из-за нарушения антидопинговых правил: анализы Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной, взятые на ЧЕ-2017, дали положительный результат и указали на использование мельдония. Гандболистки отстранены от соревнований на 20 месяцев с учетом факта непреднамеренного применения запрещенных веществ, дисквалификации будет действовать с 12 сентября 2017 года.

При этом, согласно правилам EHF, в случае обнаружения допинга у двух и более членов сборной на национальную федерацию могут быть наложены санкции. В связи с этим открыто разбирательство в отношении Федерации гандбола России, решение по данному делу ожидается в ближайшие несколько месяцев.

Чемпионат Европы среди молодежных женских команд (U19) прошел в Словении с 7 июля по 6 августа 2017 года. Россиянки стали вторыми, проиграв в финале Франции со счетом 26:31.​