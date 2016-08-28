Кафельников стал четвертым на чемпионате России по гольфу

Один из самых титулованных российских теннисистов Евгений Кафельников занял четвертое место на чемпионате России по гольфу. Первым стал четырехкратный победитель турнира Владимир Осипов. Второе место завоевал Павел Горяинов. Ну а замкнул тройку лучших победитель юниорского первенства 2016 года Давид Нагиев.

Среди женщин чемпионкой стала Александра Чекалина, второе место заняла Софья Морозова, а третье – Ангелина Монахова.