Кафельников стал четвертым на чемпионате России по гольфу

Один из самых титулованных российских теннисистов Евгений Кафельников занял четвертое место на чемпионате России по гольфу. Первым стал четырехкратный победитель турнира Владимир Осипов. Второе место завоевал Павел Горяинов. Ну а замкнул тройку лучших победитель юниорского первенства 2016 года Давид Нагиев.
Среди женщин чемпионкой стала Александра Чекалина, второе место заняла Софья Морозова, а третье – Ангелина Монахова.
Напомним, что Кафельников в 2002 году в составе сборной России выиграл Кубок Дэвиса. Он является олимпийским чемпионом, победителем Открытого чемпионата Франции, а также в 1999 году носил звание первой ракетки мира. Что касается гольфа, то в 2011 году он стал чемпионом России.