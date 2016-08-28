21:33 | ГОЛЬФ

Кафельников стал четвертым на чемпионате России по гольфу

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Один из самых титулованных российских теннисистов Евгений Кафельников занял четвертое место на чемпионате России по гольфу. Первым стал четырехкратный победитель турнира Владимир Осипов. Второе место завоевал Павел Горяинов. Ну а замкнул тройку лучших победитель юниорского первенства 2016 года Давид Нагиев.

Среди женщин чемпионкой стала Александра Чекалина, второе место заняла Софья Морозова, а третье – Ангелина Монахова.

Напомним, что Кафельников в 2002 году в составе сборной России выиграл Кубок Дэвиса. Он является олимпийским чемпионом, победителем Открытого чемпионата Франции, а также в 1999 году носил звание первой ракетки мира. Что касается гольфа, то в 2011 году он стал чемпионом России.

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