Жак Вильнев - о Данииле Квяте: "Если ты недостаточно хорош - ты уходишь из "Формулы-1"

Бывший пилот "Формулы-1" Жак Вильнев заявил, что россиянину Даниилу Квяту нужно уйти из гонок и дать шанс другим пилотам проявить себя. Бывший спортсмен отметил, что у Квята было три года, чтобы развить свой потенциал.

– Просто посмотрите, чего он успел добиться, – цитирует Motorsport.com Вильнева. – К тому же он был очень высокомерен и агрессивен, не показывая никаких результатов, чтобы иметь на это право. Так что пришло время посторониться и дать возможность попробовать себя за рулем машины кому-то еще. Вот и все. Сколько у него было времени? Три года? Этого должно хватить, чтобы показать свой полный потенциал. Да, жестко, но это "Формула-1". Считается, что в ней нет места слабым. Вот и все объяснение. Ты приходишь, и если ты недостаточно хорош – ты уходишь.

Даниил Квят: "Мне нужны определенные объяснения от "Ред Булла"