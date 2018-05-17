Зак Браун: "Сядем за стол переговоров с Алонсо в середине сезона"

Руководитель "Макларена" Зак Браун отметил, что команда рассчитывает сохранить Фернандо Алонсо. При этом он подчеркнул, что переговоры будут начаты только в середине сезона.

– Наша цель – продолжать работу с Алонсо как можно дольше, – цитирует AS Брауна. – "Формула-1" – страсть Фернандо. Но он уже много лет в гонках, много всего добился. Посмотрим, каков будет его настрой. Знаю, что он любит "Макларен" и свою работу. Не думаю, что в другой команде он был бы так воодушевлен. В середине сезона сядем за стол переговоров. К тому времени увидим, как прогрессирует машина.