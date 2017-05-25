Валттери Боттас: "Я еще могу побороться за чемпионство"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас уверен, что еще может побороться за чемпионство. После пяти гонок финн отстает от лидирующего Себастьяна Феттеля на 41 очко.

– Я уверен, что еще могу побороться за титул, – цитирует F1i Боттаса. – Уверенности придает то, что впереди еще 75 процентов дистанции. Это очень много гонок – пятнадцать. Будет много возможностей набрать очки. И я знаю, что буду только прибавлять от гонки к гонке. Конечно, я думал, что не буду так отставать от Феттеля и Хэмилтона. Но только пять гонок позади, ситуация может быстро измениться. У меня еще есть шанс.