В "Рено" объяснили, почему предпочли Риккьярдо Окону

Глава "Рено" Сириль Абитбуль объяснил, почему команда предпочла подписать на следующий сезон Даниэля Риккьярдо, а не Эстебана Окона. Француза из "Форс Индии" ранее связывали с интересом "Рено".

– "Рено" никогда не подтверждала, что близка к Окону, хотя он мог быть в нашем коротком списке, – цитирует RMC Абитбуля. – В "Формуле-1" возможность подписать топ-пилота появляется редко – раз в два-три года. Возможность подписать Риккьярдо была слишком ценной, чтобы "Рено" ее упустила. Мы не могли себе позволить упустить такой шанс. Риккьярдо был нашим единственным вариантом. К тому же нам нужен был стопроцентный пилот "Рено", а Окона мы могли бы только арендовать у "Мерседеса".