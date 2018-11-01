В "Ред Булле" заметили признаки поломки на машине Риккьярдо уже на 10-м круге гонки в Мексике

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко признался, что в команде догадывались о проблемах с двигателем на машине Даниэля Риккьярдо с 10-го круга гонки "Гран-при Мексики". Австралиец сошел с дистанции на 61-м круге из-за проблем с гидравликой, и это был его шестой сход по техническим причинам в сезоне.

– С 10-го круга появились признаки того, что что-то может случиться, – цитирует Auto Motor und Sport Марко, хотя изначально в "Ред Булле" говорили, что не видели проблем с машиной. – Возникли проблемы со сцеплением. К сожалению, это все не позволило Риккьярдо продолжить гонку. Очень жаль.

После этого мы изменили режим двигателя на машине Ферстаппена, попросив его чуть сбавить темп. Мы опасались. Но признаков поломки на его машине не было.