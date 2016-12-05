10:07 | ФОРМУЛА-1

Тото Вольфф: "У "Мерседеса" три возможных пути замены Росберга"

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Глава "Мерседеса" Тото Вольфф отметил, что на этой неделе начнет активный поиск пилота на замену Нико Росбергу. Немец, завоевавший чемпионство в этом году, объявил о завершении карьеры.

– На этой неделе я буду проводить встречи, совещаться с инженерами, чтобы определить стратегию выбора, – цитирует F1i Вольффа. – Есть несколько вариантов. Первый путь заключается в подписании "второго номера" по типу того, что было в "Феррари" в эпоху Шумахера. Чтобы второй пилот гарантировал очки в Кубке конструкторов.

Еще один вариант заключается в продвижении молодых пилотов из нашей системы, Окона или Верляйна. Другие же команды давали шанс молодежи. Речь о Ферстаппене и Вандорне, например. Наконец, есть вариант приглашения еще одного топ-пилота.

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