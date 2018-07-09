Тото Вольфф: "Либо это преднамеренно со стороны "Феррари", либо некомпетентность"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф раскритиковал "Феррари" после гонки "Гран-при Великобритании". Льюису Хэмилтону пришлось прорываться с последнего места после столкновения с Кими Райкконеном.

– Это было невероятное возвращение Льюису, – цитирует Sky Sports Вольффа. – Он был очень хорош, поэтому занял второе место. Это лучший результат, на который стоило надеяться. Он отлично справился. Произошедшее с Райкконеном – гоночный инцидент. Но во Франции нас ударила одна "Феррари", сейчас – другая. И это как только мы начали набирать очки в Кубке конструкторов. Я лишь повторю слова Джеймса Эллисона, нашего технического директора: "Либо это преднамеренно со стороны "Феррари", либо это некомпетентность". А вы выбирайте, составляйте свое мнение.