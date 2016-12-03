19:04 | ФОРМУЛА-1

Тото Вольфф: "Из всех пилотов "Формулы-1" в "Мерседес" не позвонили только Квят и Райкконен"

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Глава "Мерседеса" Тото Вольфф признался, что в команде еще не решили, кто заменит объявившего о завершении карьеры Нико Росберга. По его словам, желающих занять место немца очень много.

– Мы должны повнимательнее изучить все варианты. Мы определимся в ближайшие пару дней, – цитирует Motorsport Вольффа. – Из всех пилотов "Формулы-1" нам не позвонили только Даниил Квят и Кими Райкконен. Все остальные позвонили, даже Мальдонадо. И даже гонщики, у которых есть контракт. Они все хотят выступать за "Мерседес".

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Дополнительная информация

http://ru.motorsport.com/f1/news/volf-iz-vsekh-pilotov-f1-nam-ne-pozvonili-tolko-kvyat-i-kimi-856534/

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КОММЕНТАРИИ (20)
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aloveku

вот мужик спалил всех, аххах

20:28

lavric999

Ааааа, проститутки формулические)) Сразу бросились на золотое место! Даешь Баттона и Массу, обратно, может выстрелят и возьмут чемпионат 2017 года!

20:26

delavegas

Квят вместо себя педалика попросил позвонить. А так, скромность в данном случае даже полезна, скорее всего будут искать вторикеллу для баклажана и Даня вполне себе вариант.

20:25

Ale}{andro

у Квята телефон с мая был включен. села батарейка.

20:22

tryam

черного все равно пропихнут на первое, а быть вторым на такой машине, которая привозит всем на круге 1 секунду? смысл, потому Росберг ушел, красавчик, в таких условиях урвал чемпионство.

19:53

shpasic

у Квята просто деньги на телефоне закончились.

19:41

Tupac Shakur

Просто Квят трезво оценивает свои возможности

19:36

Tupac Shakur

Просто Квят трезво оценивает свои возможности.

19:34

Джерри. Без Тома.

А Квят, наверное, просто опять смотрел свои любимые "Игры престолов" и всё профукал.;)

19:34

Союз Аполлонович

Даньке с Кими должны поднять заработную плату))

19:32

Джерри. Без Тома.

Ред Мака пусть возьмут. На зимних тестах научится пилотировать болид. Зато кто ешё так сильно будет любить Хэма и нести бремя почётного оруженосца?

19:32

Andersen32

Так звонил сопливый Максик или папик? Да пригрел красный бык змею на груди.

19:29

goldenden

Опять двойка

19:29

nefanat

неужто и Ферстаппен звонил?

19:29

Qwertygv1

Джерри. Без Тома. Ну если даже Петров это сделал, то они тем более))

19:28

Qwertygv1

Ну Квят понял, что не светит там ничего че позориться-то, да и Кими явно никуда не уйдет

19:27

Джерри. Без Тома.

Они что, все реально звонили в Мерседес?))) И даже Палмер с Гуттьересом?)))

19:23

savelki

lol , и добавить нечего

19:21

Jumakos

Просто Квят решил не звонить. Потому как ,гонять с чернявым гейком как-то не по русски....

19:15

konoplyov

Квят - не предатель

19:14

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Материалы других СМИ