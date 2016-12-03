Тото Вольфф: "Из всех пилотов "Формулы-1" в "Мерседес" не позвонили только Квят и Райкконен"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф признался, что в команде еще не решили, кто заменит объявившего о завершении карьеры Нико Росберга. По его словам, желающих занять место немца очень много.

– Мы должны повнимательнее изучить все варианты. Мы определимся в ближайшие пару дней, – цитирует Motorsport Вольффа. – Из всех пилотов "Формулы-1" нам не позвонили только Даниил Квят и Кими Райкконен. Все остальные позвонили, даже Мальдонадо. И даже гонщики, у которых есть контракт. Они все хотят выступать за "Мерседес".

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