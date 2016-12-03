Тото Вольфф: "Из всех пилотов "Формулы-1" в "Мерседес" не позвонили только Квят и Райкконен"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф признался, что в команде еще не решили, кто заменит объявившего о завершении карьеры Нико Росберга. По его словам, желающих занять место немца очень много.
– Мы должны повнимательнее изучить все варианты. Мы определимся в ближайшие пару дней, – цитирует Motorsport Вольффа. – Из всех пилотов "Формулы-1" нам не позвонили только Даниил Квят и Кими Райкконен. Все остальные позвонили, даже Мальдонадо. И даже гонщики, у которых есть контракт. Они все хотят выступать за "Мерседес".
Нико Росберг шокировал "Формулу-1"
Чемпион "Формулы-1" объявил о завершении карьеры //
Виталий Петров предложил "Мерседесу" свою кандидатуру
Дополнительная информация
http://ru.motorsport.com/f1/news/volf-iz-vsekh-pilotov-f1-nam-ne-pozvonili-tolko-kvyat-i-kimi-856534/
aloveku
вот мужик спалил всех, аххах
20:28
lavric999
Ааааа, проститутки формулические)) Сразу бросились на золотое место! Даешь Баттона и Массу, обратно, может выстрелят и возьмут чемпионат 2017 года!
20:26
delavegas
Квят вместо себя педалика попросил позвонить. А так, скромность в данном случае даже полезна, скорее всего будут искать вторикеллу для баклажана и Даня вполне себе вариант.
20:25
Ale}{andro
у Квята телефон с мая был включен. села батарейка.
20:22
tryam
черного все равно пропихнут на первое, а быть вторым на такой машине, которая привозит всем на круге 1 секунду? смысл, потому Росберг ушел, красавчик, в таких условиях урвал чемпионство.
19:53
shpasic
у Квята просто деньги на телефоне закончились.
19:41
Tupac Shakur
Просто Квят трезво оценивает свои возможности
19:36
Tupac Shakur
Просто Квят трезво оценивает свои возможности.
19:34
Джерри. Без Тома.
А Квят, наверное, просто опять смотрел свои любимые "Игры престолов" и всё профукал.;)
19:34
Союз Аполлонович
Даньке с Кими должны поднять заработную плату))
19:32
Джерри. Без Тома.
Ред Мака пусть возьмут. На зимних тестах научится пилотировать болид. Зато кто ешё так сильно будет любить Хэма и нести бремя почётного оруженосца?
19:32
Andersen32
Так звонил сопливый Максик или папик? Да пригрел красный бык змею на груди.
19:29
goldenden
Опять двойка
19:29
nefanat
неужто и Ферстаппен звонил?
19:29
Qwertygv1
Джерри. Без Тома. Ну если даже Петров это сделал, то они тем более))
19:28
Qwertygv1
Ну Квят понял, что не светит там ничего че позориться-то, да и Кими явно никуда не уйдет
19:27
Джерри. Без Тома.
Они что, все реально звонили в Мерседес?))) И даже Палмер с Гуттьересом?)))
19:23
savelki
lol , и добавить нечего
19:21
Jumakos
Просто Квят решил не звонить. Потому как ,гонять с чернявым гейком как-то не по русски....
19:15
konoplyov
Квят - не предатель
19:14