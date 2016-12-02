Виталий Петров предложил "Мерседесу" свою кандидатуру

Российский гонщик Виталий Петров заявил, что предложил руководителю спортивного подразделения "Мерседеса" Тото Вольфу свою кандидатуру на замену Нико Росбергу. Чемпион 2016 года сегодня объявил о завершении карьеры в "Формуле-1". Напомним, что 32-летний россиянин последний раз выступал в "Королевских гонках" в 2012 году.
– Как только я узнал о том, что Нико завершает карьеру, я тут же написал Тото сообщение, – цитирует Motorsport.com Петрова. – Почему нет? Я думаю, что так поступили очень многие гонщики, не только я.
Если есть хоть малейший шанс, почему бы им не воспользоваться? Лучше уж я попытаюсь, чем буду затем жалеть, что этого не сделал. Безусловно, "Мерседесу" предстоит сделать непростой выбор, но я чувствую, что готов к подобному вызову.
Нико Росберг шокировал "Формулу-1"
Что думаете об уходе Росберга? Моё мнение: Нико всю жизнь шёл к титулу, и он его заслуженно получил!! pic.twitter.com/T0oxRhUAl3– Vitaly Petrov (@vitalypetrov) 2 декабря 2016 г.
Дополнительная информация
http://ru.motorsport.com/f1/news/petrov-predlozhil-volfu-svoyu-kandidaturu-856287/
Долой марионеток-макларенеток
Как удмуртокарякочувашебурят, уверяю - этот ход прекрасен.
23:45
Жорик Вартанов
как кавказец напишу вот что, вы русские никогда не будете уважаемой нацией, потому что вы элементарно не уважаете друг друга, я как кавказец и человек который смотрит формулу более 15 лет говорю, Петров лучший гонщик из россиян, если русский не будет уважать русского то никто другой не будет уважать русского
23:38
Flamenco
Виталик! Ты другу Себу напиши, он тоже немец! ты же ему помог с чемпионством))) только он об этом не знает)))
23:23
AlCapone
Мне что ли тоже Тото написать. Т.е. не господину/мистеру/и т.п. Вольфу, а Тото. Похоже, они друзья. Жаль только Вольф не в курсе этого
23:04
Luchezarny
мечты сбываются только у газпрома )))
22:51
_Я_против_Астротерфа_
бугага)))
22:50
Спартак_69_
Виталя ждёт:)!!
22:46
Союз Аполлонович
Это даже не смешно((
22:46
AndersenRUS
Бинго Виталик :))))
22:36
Qwertygv1
ахахах прекрати
22:35