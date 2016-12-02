Виталий Петров предложил "Мерседесу" свою кандидатуру

Российский гонщик Виталий Петров заявил, что предложил руководителю спортивного подразделения "Мерседеса" Тото Вольфу свою кандидатуру на замену Нико Росбергу. Чемпион 2016 года сегодня объявил о завершении карьеры в "Формуле-1". Напомним, что 32-летний россиянин последний раз выступал в "Королевских гонках" в 2012 году.

– Как только я узнал о том, что Нико завершает карьеру, я тут же написал Тото сообщение, – цитирует Motorsport.com Петрова. – Почему нет? Я думаю, что так поступили очень многие гонщики, не только я.

Если есть хоть малейший шанс, почему бы им не воспользоваться? Лучше уж я попытаюсь, чем буду затем жалеть, что этого не сделал. Безусловно, "Мерседесу" предстоит сделать непростой выбор, но я чувствую, что готов к подобному вызову.

Нико Росберг шокировал "Формулу-1"