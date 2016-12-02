22:26 | ФОРМУЛА-1

Виталий Петров предложил "Мерседесу" свою кандидатуру

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Российский гонщик Виталий Петров заявил, что предложил руководителю спортивного подразделения "Мерседеса" Тото Вольфу свою кандидатуру на замену Нико Росбергу. Чемпион 2016 года сегодня объявил о завершении карьеры в "Формуле-1". Напомним, что 32-летний россиянин последний раз выступал в "Королевских гонках" в 2012 году.

Как только я узнал о том, что Нико завершает карьеру, я тут же написал Тото сообщение, – цитирует Motorsport.com Петрова. – Почему нет? Я думаю, что так поступили очень многие гонщики, не только я.

Если есть хоть малейший шанс, почему бы им не воспользоваться? Лучше уж я попытаюсь, чем буду затем жалеть, что этого не сделал. Безусловно, "Мерседесу" предстоит сделать непростой выбор, но я чувствую, что готов к подобному вызову.

Нико Росберг шокировал "Формулу-1"

Дополнительная информация

http://ru.motorsport.com/f1/news/petrov-predlozhil-volfu-svoyu-kandidaturu-856287/

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Долой марионеток-макларенеток

Как удмуртокарякочувашебурят, уверяю - этот ход прекрасен.

23:45

Жорик Вартанов

как кавказец напишу вот что, вы русские никогда не будете уважаемой нацией, потому что вы элементарно не уважаете друг друга, я как кавказец и человек который смотрит формулу более 15 лет говорю, Петров лучший гонщик из россиян, если русский не будет уважать русского то никто другой не будет уважать русского

23:38

Flamenco

Виталик! Ты другу Себу напиши, он тоже немец! ты же ему помог с чемпионством))) только он об этом не знает)))

23:23

AlCapone

Мне что ли тоже Тото написать. Т.е. не господину/мистеру/и т.п. Вольфу, а Тото. Похоже, они друзья. Жаль только Вольф не в курсе этого

23:04

Luchezarny

мечты сбываются только у газпрома )))

22:51

_Я_против_Астротерфа_

бугага)))

22:50

Спартак_69_

Виталя ждёт:)!!

22:46

Союз Аполлонович

Это даже не смешно((

22:46

AndersenRUS

Бинго Виталик :))))

22:36

Qwertygv1

ахахах прекрати

22:35

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