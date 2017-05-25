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Тото Вольфф: "Боттас не перешел бы в "Мерседес", если бы не его личный спонсор"

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Глава "Мерседеса" Тото Вольфф рассказал, что Валттери Боттас перешел в немецкую конюшню с позволения своего личного спонсора Антти Аарнио-Вихури. Торгово-промышленная группа финского миллиардера поддерживает гонщика еще с картинга и, как признает Вольфф, решающее слово в межсезонье было именно за ней.

– Все так, в противном случае напарником Льюиса Хэмилтона стал бы Паскаль Верляйн, приводит Autosport слова Вольффа. – Благодаря Антти переход Боттаса в нашу команду стал возможным. Конечно, у него есть и другие очень важные партнеры, как, например, Kemppi. Но именно компания Антти разрешила ему подписать контракт с "Мерседесом".

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