Стоффель Вандорн: "Возможно, стоило использовать другую стратегию в Монако"

Пилот "Макларена" Стоффель Вандорн выразил недовольство результатом гонки "Гран-при Монако". Бельгиец, стартовав 12-м, смог финишировать только на 14-м месте.

– Это была не самая веселая гонка в сезоне, – цитирует RTBF Вандорна. – Думаю, так не только для нас. Мы плохо стартовали, износ "ультрасофта" плохо контролировался. Не знаю, по какой причине, но мы потеряли несколько секунд на первом пит-стопе. На "суперсофте" я был намного быстрее, но оказался в трафике. А здесь обгонять невозможно.

Возможно, стоило использовать другую стратегию. Пример Хюлькенберга показал, что шинами можно было эффективно управлять. А у нас возникали с этим проблемы. За последние две недели мы сделали шаг вперед, но есть представление о том, что еще нужно улучшить. Думаю, что следующая гонка в Канаде тоже не получится удачной, поскольку нам подходят не все трассы. И она не из числа подходящих.