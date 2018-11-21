Стоффель Вандорн: "Меня уже волнует новый вызов в "Формуле-Е"

Пилот "Макларена" Стоффель Вандорн не расстроен тем, что в следующем сезоне не будет выступать за эту команду. Предстоящий "Гран-при Абу-Даби" станет для бельгийца 41-м и последним пока в карьере в "Формуле-1".

– Я выступал за "Макларен" в "Формуле-1" два года, но в системе команды нахожусь пять лет, за это время завел много друзей, – цитирует F1i Вандорна. – У меня отличные отношения с "Маклареном", который был важной частью моей жизни в последние годы. Я хочу закрыть эту главу в своей карьере. Меня волнует новый вызов, который ждет меня в "Формуле-Е". Хочу покинуть "Формулу-1" на хорошей ноте. Сделаю все, чтобы добиться максимального результата в Абу-Даби.