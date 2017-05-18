Шантажист вымогал у супруги Шумахера 900 тысяч евро, угрожая убить детей

Шантажист через электронную почту вымогал у супруги легендарного гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера Коринны деньги в размере 900 тысяч евро, информирует Bild. Это произошло в феврале 2016 года. Коринна по электронной почте получила следующее сообщение: "Если деньги не будут получены нами до 31 марта 2016 года, ваши дети так или иначе будут убиты". Женщина обратилась в полицию.

Преступника удалось легко идентифицировать по номеру банковского счета, который был оставлен в электронном письме. 25-летний мужчина признался в преступлении, но не смог объяснить причины, по которым он это сделал.

Напомним, что в семье Шумахера двое детей – сын Мик, который на тот момент выступал в гоночной серии "Формула-4", и дочь Джина-Мария.