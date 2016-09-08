16:45 | ФОРМУЛА-1

Серхио Перес продлил контракт с "Форс Индией" на один год

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Пилот "Форс Индии" Серхио Перес продолжит выступление за команду в сезоне-2017, информирует Auto Motor und Sport. Согласно источнику, сделка между сторонами уже подписана, официальное заявление о продлении контракта будет сделано позже.

Вполне вероятно, что мексиканец задержится на год в "Форс Индии", чтобы в сезоне-2018 заменить Кими Райкконена в "Феррари". По слухам, Перес был близок к переходу в "Скудерию" уже в этом году, но финский пилот продлил контракт с итальянцами до конца следующего года.

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