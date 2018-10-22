Сергей Сироткин: "Я просто старался добраться до финиша и не потерять много мест"

Пилот "Уильямс" Сергей Сироткин после финиша на "Гран-при США" отметил, что на первом круге повредил днище в инциденте с "Маклареном". Он показал 15-й результат, но в первой части дистанции был 11-м.

- Это была трудная гонка. У меня был хороший старт, во время которого я отыграл много мест, - приводит пресс-служба "Уильямс" слова Сироткина. - Я получил повреждение задней части днища в одном из инцидентов с "Маклареном". Но до тех пор, пока мы находились в грязном воздухе, все было в порядке. У меня был хороший темп, и я мог держаться рядом с лидерами. Все было хорошо.

Но после пит-стопа, когда все вошли в ритм, у меня не было скорости, чтобы удерживать соперников. Я просто старался добраться до финиша и не потерять много мест. Не думаю, что могли отработать лучше.