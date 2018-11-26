Сергей Сироткин: "Вчера была самая трудная гонка самого трудного сезона в моей карьере"

Пилот команды "Уильямс" Сергей Сироткин - о "Гран-при Абу-Даби". Он занял 14-е место в гонке и завершил сезон на 20-м месте в общем зачете, набрав одно очко.

- Дорогие друзья, вчера была самая трудная гонка самого трудного сезона в моей карьере, - написал спортсмен в Твиттере. - Я хотел бороться, хотел завершить сезон на высокой ноте, но, к сожалению, весь первый отрезок мне пришлось бороться не с соперниками (хотя и с ними тоже), а с перегревом ЕРС, перегревом колесных дисков и сложностями с температурой тормозов. Спасибо, что вы был рядом, что вы верили в успех и поддерживали! Мы прошли через все это вместе! И я искренне верю, что это не конец! Спасибо, друзья!

Вчера была самая трудная гонка самого трудного сезона в моей карьере!

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Yesterday we had the most difficult race of a very difficult season!



📷: Е. Сафронов (E. Safronov)#SMPRacing #WeAreRacing #F1 #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/9ZokjAvwL3 – Sirotkin Sergey (@sirotkin_sergey) 26 ноября 2018 г.

Напомним, в следующем сезоне Сироткина в команде заменит Роберт Кубица.

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