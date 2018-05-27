Сергей Сироткин: "В некоторых аспектах это была хорошая гонка"

Гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин остался доволен некоторыми аспектами "Гран-при Монако". Российский пилот стал 16-м.

– Мы финишировали не на идеальных позициях, но в некоторых аспектах это была хорошая гонка, – цитирует официальный сайт "Уильямса" Сироткина. – Болид позволял мне бороться с соперниками, мы продемонстрировали хороший темп, могли зайти в очки, но немного не повезло со штрафом. Думаю, мы показали прогресс в квалификации, улучшили темп в гонке. Мы продолжим работать усерднее и усерднее и добьемся результата.

Без колес. "Уильямс" подставил Сироткина