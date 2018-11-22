Сергей Сироткин: "О том, что со мной не продлят контракт, узнал вчера вечером"

Пилот команды "Уильямс" Сергей Сироткин рассказал, как он узнал о том, что с ним не продлят контракт.

- Команда проинформировала меня вчера вечером, – цитирует россиянина Motorsport.com. – Но еще за неделю до этого у меня было несколько встреч с SMP Racing, на которых мы проанализировали, к чему все идет, и честно говоря, после них стало понятно, что мы не хотим больше в этом участвовать. Так что я был готов к этим известиям еще неделю назад, и у меня было время подготовиться. Тем не менее, я все еще не верю, что это происходит. Это тяжелый момент для меня.

Напомним, в следующем сезоне Сироткина заменит Роберт Кубица.

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