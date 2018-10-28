Себастьян Феттель: "Ред Буллы" сами себя могут выбить"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель остался доволен четвертым местом в квалификации "Гран-при Мексики". Немец не исключает, что пилоты "Ред Булла", стартующие с первого ряда, могут друг друга выбить.

– Мой быстрый круг был не очень чистым, – цитирует F1Today Феттеля. – Понимал, что мне нужно найти где-то 0,2 секунды, но не удалось. Не смог собрать лучший круг в решающей попытке. Но доволен тем, что выжал из машины. Посмотрим, что можно сделать в гонке. У нас хорошая скорость на прямой, поэтому важен старт. Пока машина показывает высокую надежность. Очевидно, что "Ред Буллы" очень быстры, тяжело будет их обойти, но они сами себя могут выбить. Гонка долгая, стратегия тоже сыграет свою роль.