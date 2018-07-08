Себастьян Феттель: "Мне понравилась гонка, думаю, что зрителям тоже"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель прокомментировал победу на "Гран-при Великобритании". Гонщик подчеркнул, что смог справиться с последствиями вчерашней травмы шеи.

- Конечно, сэйфти кар обострил гонку, - цитирует Sky Sports Феттеля. - Думаю, мне удалось удивить Валттери, хоть я и не был уверен, что мне удастся войти в поворот. Но мне это удалось, и я отработал очень хорошо. Я очень-очень рад.

Спасибо команде и другим людям за поддержку, вчера у меня было небольшое повреждение. Сегодня проблем не было.

Сегодня за счет выплеска адреналина все прошло хорошо. Возможно, вечером у меня опять начнутся проблемы, но это неважно. Мне очень понравилась гонка, и думаю, что зрителям тоже.