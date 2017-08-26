Росс Браун: "Семья Шумахера поздравляет Хэмилтона с тем, что он достиг рекорда Михаэля"

Спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун поздравил пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона с 68-й победой в квалификации в карьере. По этому показателю он сравнялся с рекордом Михаэля Шумахера.

– Я хочу сделать специальное заявление от семьи Шумахера, – приводит ВВС слова Брауна, который много лет работал с семикратным чемпионом мира в "Феррари". – Семья Шумахера поздравляет Хэмилтона с тем, что он достиг результата Михаэля. Шумахер всегда говорил, что рекорды должны быть побиты. И за это нужно благодарить спортсмена.