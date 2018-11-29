Росс Браун: "Расклад сил в "Формуле-1" неприемлем"

Спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун признался, что расклад сил в этой серии сейчас неприемлем. За последние два года только два пилота не из первой тройки команд попадали на подиум.

– Большие команды борются в чемпионате, а остальные участвуют в каком-то параллельном соревновании, – цитирует F1i Брауна. – Должно было случиться что-то экстраординарное, чтобы мы увидели на подиуме не представителей трех первых команд. Это неприемлемо, если учесть, какие технологии используются всеми, какие деньги вкладываются. Так не может продолжаться. Нужно принять радикальные меры для поощрения более справедливой борьбы. Несколько решений у нас есть. Мы постараемся реализовать их в ближайшие годы.