Росс Браун: "Нет смысла добавлять новые гонки в календарь "Формулы-1", если все они скучны"

Спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун подчеркнул, что новые владельцы серии должны ориентироваться не на количество "Гран-при" в календаре, а на их качество. В следующем году в графике чемпионата мира предусмотрен 21 этап.

– Качественные характеристики важнее количественных, – цитирует F1i Брауна. – Нет никакого интереса в том, чтобы добавлять новые этапы, если все они будут скучны. Мы должны улучшать качество существующих гонок и добавлять только заведомо интересные этапы. У команд уже есть некоторые проблемы при нынешней плотности гонок, связанные с работой механиков и инженеров. Но одну или две гонки еще мы можем добавить.