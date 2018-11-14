Росс Браун: "Ферстаппен еще не может справляться с эмоциями"

Спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун считает, что гонщику "Ред Булла" Максу Ферстаппену нужно научиться справляться с эмоциями. Голландец после "Гран-при Бразилии" на взвешивании начал толкаться с Эстебаном Оконом. Гонщик "Форс Индии" лишил его победы, попытавшись обойти при отставании на круг и устроив столкновение.

– Макс выпустил свой гнев после гонки, вступив в физическую перепалку с Оконом, – цитирует F1Today Брауна. – Это не то, что мы хотим видеть. Его можно понять, но такие вещи не могут быть оправданы. Макс показал, что добился большого прогресса в карьере, но все еще не может управлять своими эмоциями. Это для него следующий шаг. Он еще молод, мы можем понять его разочарование. Уверен, что Макс извлечет урок и сделает шаг вперед.

Окон не должен был так атаковать Ферстаппена на трассе. Причин на это не было. И Эстебан свое наказание получил в гонке. Пилоты не должны забывать, что являются для многих примером.