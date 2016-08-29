13:58 | ФОРМУЛА-1

Росберг удивился, когда увидел результат Хэмилтона на "Гран-при Бельгии"

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Сегодня. Спа. Победитель "Гран-при Бельгии" Нико РОСБЕРГ (в центре) на подиуме с Даниэлем РИККЬЯРДО (слева) и Льюисом ХЭМИЛТОНОМ.Штрафбат, красные флаги и Квят в хвосте

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг признался, что до самого финиша "Гран-при Бельгии" не знал, какое место занимает Льюис Хэмилтон, и финальный результат британца оказался для него полнейшей неожиданностью. Немец выиграл гонку в Спа, стартовав с поула, а его напарник стал третьим, стартовав с последнего ряда из-за многочисленных замен элементов мотора. Благодаря своему прорыву Хэмилтон сохранил свое преимущество над Росбергом в общем зачете – британец опережает немца на девять очков, но немец утверждает, что сейчас его не волнует ситуация с очками.

– Я не видел, что Хэмилтон пятый после остановки гонки, – приводит Autosport слова Росберга. – Только под конец узнал обо всем. После клетчатого флага я взглянул на результаты. Я знал, что Даниэль Риккьярдо был позади меня, но вот когда я увидел фамилию Хэмилтона напротив третьего места, то подумал: "Что? Серьезно?"

Я не думаю об очках. Я здесь ради побед. Соперники были совсем близко в этот уик-энд. Так что я доволен этапом в Спа, ведь все прошло идеально. Мы очень правильно выбрали резину. Похоже, только мы справились с этой задачей. В гонке лучшим составом оказался medium.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/35991-rosberg-uznal-chto-hemilton-tretiy-tolko-posle-finisha

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