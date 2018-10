Райкконен побил рекорд Михаэля Шумахера по времени между первой и последней победой

GAP BETWEEN FIRST & MOST RECENT WINS



Raikkonen 🇫🇮 15 years, 6 months, 28 days

Schumacher 🇩🇪 14 years, 1 month, 1 day

Prost 🇫🇷 12 years, 20 days

Lauda 🇦🇹 11 years, 3 months, 28 days



