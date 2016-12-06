14:44 | ФОРМУЛА-1

Педро де ла Роса: "Есть 50-процентная вероятность, что Алонсо перейдет в "Мерседес"

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Бывший пилот "Формулы-1" Педро де ла Роса считает, что у гонщика "Макларена" Фернандо Алонсо есть шансы перейти в "Мерседес". Ранее в СМИ появилась информация о том, что немецкая команда хочет заменить испанцем завершившего карьеру Нико Росберга.

– Существует 50-процентная вероятность того, что Алонсо перейдет в "Мерседес", – цитирует Marca де ла Росу. – Руководство "Мерседеса" все еще анализирует имеющиеся варианты. Еще нет решения. Но я бы на их месте позвал Алонсо. Топ-команде нужны лучшие пилоты. А Алонсо и Хэмилтон – два лучших пилота в чемпионате.

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SSNA7

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