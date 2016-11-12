Окона в "Маноре" может заменить Харьянто, Наср или Гутьеррес

"Манор" рассматривает кандидатуры четырех гонщиков на две вакантные позиции в команде в следующем сезоне. Как сообщает F1i, почти наверняка в команде останется Паскаль Верляйн, который пользуется поддержкой "Мерседеса". Его напарником в этом году является Эстебан Окон, но он перейдет в "Форс Индию".

По данным источника, Окона может заменить бывший гонщик "Манора" Рио Харьянто, если найдет спонсорские деньги. Также рассматривается кандидатура Эстебана Гутьерреса, который покинет "Хаас", и Фелипе Насра, ныне выступающего за "Заубер".