Окон не удивлен агрессивным стилем Ферстаппена

Пилот "Манора" Эстебан Окон признался, что не удивлен агрессивным стилем работы гонщика "Ред Булла" Макса Ферстаппена, что вызывает критику со стороны его конкурентов. Окон и Ферстаппен боролись друг с другом в "Формуле-3" в 2014 году.

– ФИА не всегда была довольна нами, – цитирует Grand Prix Окона. – Иногда мы боролись на пределе, и это было опасно. Часто получали предупреждения, но никогда не случалось аварий. Хотя борьба порой оказывалась страшной. Макс гораздо агрессивнее меня. Он постоянно сражается, а я только тогда, когда это требуется.