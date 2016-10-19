14:51 | ФОРМУЛА-1

Окон не удивлен агрессивным стилем Ферстаппена

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Пилот "Манора" Эстебан Окон признался, что не удивлен агрессивным стилем работы гонщика "Ред Булла" Макса Ферстаппена, что вызывает критику со стороны его конкурентов. Окон и Ферстаппен боролись друг с другом в "Формуле-3" в 2014 году.

– ФИА не всегда была довольна нами, – цитирует Grand Prix Окона. – Иногда мы боролись на пределе, и это было опасно. Часто получали предупреждения, но никогда не случалось аварий. Хотя борьба порой оказывалась страшной. Макс гораздо агрессивнее меня. Он постоянно сражается, а я только тогда, когда это требуется.

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