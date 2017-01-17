Нико Росберг: "Внимательно буду следить за конкуренцией Боттаса с Хэмилтоном"

Экс-пилот "Мерседеса" Нико Росберг, завершивший карьеру по итогам выигранного им сезона-2016, отметил, что немецкая команда поступила правильно, пригласив на его место гонщика "Уильямса" Валттери Боттаса. Контракт финна с "Мерседесом" рассчитан на сезон-2017.

– Думаю, команда сделала правильный выбор, – цитирует Sky Sports Росберга. – Здорово, что они быстро нашли прекрасный вариант. Уверен, что Валттери справится с работой и хорошо вольется в коллектив. Буду внимательно следить за его результатами и конкуренцией против одного из лучших в истории "Королевских гонок" – Льюисом Хэмилтоном.