16:36 | Формула-1

Нико Росберг: "Ферстаппен слишком самоуверен"

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Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что гонщик "Ред Булла"  Макс Ферстаппен плохо учится на своих же ошибках. Такой вывод он сделал после аварии голландца в третьей практике "Гран-при Монако", из-за чего ему не удалось выступить в квалификации.

– У Макса есть такая проблема, – цитирует Sky Sports Росберга. – Он не учится на своих ошибках. В такой ситуации нужно тщательно контролировать все и не рисковать слишком сильно в практике. Он слишком самоуверен, слишком много рискует, и Монако этого не прощает. Ему сложно будет восстановить позиции после такого.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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S-Ex__YOBA

интересно, что за подобный косяк сделали бы с Квятом?

16:44

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