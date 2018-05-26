Нико Росберг: "Ферстаппен слишком самоуверен"

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен плохо учится на своих же ошибках. Такой вывод он сделал после аварии голландца в третьей практике "Гран-при Монако", из-за чего ему не удалось выступить в квалификации.

– У Макса есть такая проблема, – цитирует Sky Sports Росберга. – Он не учится на своих ошибках. В такой ситуации нужно тщательно контролировать все и не рисковать слишком сильно в практике. Он слишком самоуверен, слишком много рискует, и Монако этого не прощает. Ему сложно будет восстановить позиции после такого.