Ники Лауда: "Мерседес" никогда не претендовал на Ферстаппена"

Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда опроверг слухи о том, что его команда вела переговоры с пилотом "Ред Булла" Максом Ферстаппеном. По его словам, эта информация могла быть распространена для обеспечения более выгодных условий контракта для гонщика, который продлил договор с "Ред Буллом" до 2020 года.

– Мы никогда не делали предложений Максу, – цитирует Servus Лауду. – У меня очень хорошие отношения с Хельмутом Марко из "Ред Булла". Мы с ним часто общаемся. Говорили о Ферстаппене, и я честно сказал, что "Ред Булл" подписал слишком дорогой контракт, поскольку мы не составляли ему конкуренцию и никогда не говорили о больших деньгах с Максом.