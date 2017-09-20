Маурицио Арривабене: "Битва за чемпионство не окончена"

Руководитель "Феррари" Маурицио Арривабене считает, что у Себастьяна Феттеля еще есть шансы взять чемпионский титул. После "Гран-при Сингапура" немец, попавший в аварию на старте, отстает от лидирующего Льюиса Хэмилтона на 28 очков.

– Это был не тот результат, которого мы ждали, – цитирует F1i Арривабене. – Но это не значит, что битва закончилась. Просто ситуация стала сложнее. Мы разочаровали болельщиков, но команда еще вернется. У нас отличная машина и отличные пилоты. Мы будем бороться до последнего поворота последнего "Гран-при".