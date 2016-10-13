17:08 | ФОРМУЛА-1

Марк Уэббер принял решение о завершении спортивной карьеры

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Экс-пилот "Формулы-1" Марк Уэббер 19 ноября завершит свою спортивную карьеру. Из королевских гонок австралиец ушел в 2013 году. Последним местом работы Уэббера стала команда Porsche, выступающая в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

– Я достиг того, чего хотел, – приводит официальный сайт команды слова Уэббера. – Я буду очень скучать по скорости, прижимной силе и соревнованиям. Однако впереди ждут новые вызовы и задачи.

Сообщается, что по окончании профессиональной карьеры Уэббер станет представителем компании Porsche. Заключительной гонкой в карьере 40-летнего австралийца станет последний этап чемпионата мира по автогонкам на выносливость в классе LMP1, который пройдет в Бахрейне.

В "Формуле-1" Уэббер выступал за команды "Ягуар", "Минарди", "Уильямс" и "Ред Булл". Пилот трижды занимал третье место в общем зачете королевских гонок. В 2015 году австралиец стал чемпионом мира по гонкам на выносливость в составе команды Porsche.

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