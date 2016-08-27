Макс Ферстаппен: "Я не мечтаю. Я работаю, а потом смотрю на результат"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен остался доволен первым днем гоночного уик-энда в Спа. Голландец на первой тренировке показал 7-е время, а на второй оказался самым быстрым на трассе.

– В сравнении с основными конкурентами мы показали сегодня отличный темп, – цитирует Autosport Ферстаппена. – Я думаю, мы выступили лучше, чем ожидали. Я очень доволен первым местом по итогам второй тренировки, но это все же не квалификация и не гонка.

В целом на этой трассе довольно сложно настроить баланс машины. Поначалу мне было нелегко, но в конце концов последние настройки, которые мы опробовали, оказались успешными. В следующие дни уик-энда также будет очень важно контролировать уровень износа шин.

Мечтаю ли я о дебютном поуле? Я не мечтаю. Я работаю, а потом смотрю на результат.