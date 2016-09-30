11:42 | ФОРМУЛА-1

Макс Ферстаппен: "На длинных отрезках в Малайзии "Ред Булл" чувствует себя очень хорошо"

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Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен оптимистично оценил результаты пятничных свободных заездов. Во второй практике голландец был пятым, уступив обоим "Мерседесам" и "Феррари".

– Сессии вышли не такими и плохими, – цитирует Motorsport Ферстаппена. – В первой практике мы искали настройки, боролись с машиной. Думаю, короткие отрезки могли бы быть лучше, а вот длинные болид проводит очень хорошо. На длинных отрезках я отлично чувствовал машину, она хорошо контролировалась, сохраняла темп, слушалась идеально.

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